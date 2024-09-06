Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский пловец Сиязбек Далиев занял седьмое место на Паралимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанский пара пловец Сиязбек Далиев
Сиязбек Далиев. Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Представитель сборной Казахстана по параплаванию Сиязбек Далиев завершил выступление в финальном заплыве баттерфляем на 50 метров на Паралимпийских играх в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Сиязбек Далиев выступал в соревнованиях на дистанции 50 метров баттерфляем в классе S5, где участвуют атлеты с проблемами в координации, а также могут быть лишены конечностей.

Казахстанец показал результат 36.35 секунды и расположился на итоговой седьмой позиции. Таким образом, Сиязбек завершил свое участие в Паралимпиаде-2024.

По итогам соревнований, все призовые места заняли спортсмены из Китая. Первую ступень пьедестала занял Го Джинчэн с результатом 30.28 секунды. Серебряную медаль завоевал Юань Вэйи с результатом 30.71 секунды. Бронзовым призером стал Ван Личао с результатом 30.89 секунды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158428-kazahstanskiy-plovec-zanyal-sedmoe-mesto-na-paralimpiade-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie