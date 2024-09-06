Казахстанский пловец Сиязбек Далиев занял седьмое место на Паралимпиаде-2024

Представитель сборной Казахстана по параплаванию Сиязбек Далиев завершил выступление в финальном заплыве баттерфляем на 50 метров на Паралимпийских играх в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.
Сиязбек Далиев выступал в соревнованиях на дистанции 50 метров баттерфляем в классе S5, где участвуют атлеты с проблемами в координации, а также могут быть лишены конечностей.
Казахстанец показал результат 36.35 секунды и расположился на итоговой седьмой позиции. Таким образом, Сиязбек завершил свое участие в Паралимпиаде-2024.
По итогам соревнований, все призовые места заняли спортсмены из Китая. Первую ступень пьедестала занял Го Джинчэн с результатом 30.28 секунды. Серебряную медаль завоевал Юань Вэйи с результатом 30.71 секунды. Бронзовым призером стал Ван Личао с результатом 30.89 секунды.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158428-kazahstanskiy-plovec-zanyal-sedmoe-mesto-na-paralimpiade-2024/