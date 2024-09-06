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Дзюдоист Ергали Шамей завоевал третье серебро сборной Казахстана на Паралимпиаде-2024

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Казахстанский парадзюдоист Ергали Шамей
Казахстанский парадзюдоист Ергали Шамей. Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба Дирекции развития спорта

Представитель сборной Казахстана по парадзюдо Ергали Шамей стал серебряным призером Паралимпийских игр в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступает в весовой категории до 73 килограммов в классе J1 для атлетов с полной слепотой.

Соперником Ергали Шамея в битве за золото Паралимпиады-2024 стал двукратный бронзовый призер Игр, румынский дзюдоист Алекс Болога

Шамею 39 лет, Паралимпиада-2024 стала для него дебютной. Казахстанец становился победителем чемпионата мира и Азиатских игр.

Соперник казахстанского спортсмена на старте схватки смог сразу же завоевать балл вадза-ари, а потом и удержать лидерство. Румынский спортсмен смог совершить иппон и досрочно завоевал победу со счетом 10:0.

Таким образом, Ергали Шамей стал серебряным призером Паралимпийских игр в Париже-2024.

Напомним, ранее парадзюдоистка Даяна Федосова принесла в актив сборной Казахстана вторую бронзовую медаль Игр в Париже.

На данный момент спортсмены отечественной команды принесли два золота (Давид Дегтярев - пауэрлифтинг, Акмарал Науатбек - парадзюдо), три серебра (Еркин Габассов - парастрельба, Нурдаулет Жумагали - плавание, Ергали Шамей - парадзюдо)и две бронзы (Дастан Мукашбеков - легкая атлетика, Даяна Федосова - парадзюдо)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158395-dzyudoist-ergali-shamey-zavoeval-trete-zoloto-kazahstana-na-paralimpiade-2024/

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