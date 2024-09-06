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Казахстанские каноисты квалифицировались в полуфиналы Паралимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанская пара каноистка Жаныл Балтабаева
Жаныл Балтабаева. Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

Казахстанцы Бибарыс Спатай и Жаныл Балтабаева начали выступление на летней Паралимпиаде-2024 в гребле на байдарках и каноэ, передает корреспондент NUR.KZ.

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В предварительных заездах оба спортсмена заняли пятые позиции. В финал А напрямую вышли только победители каждой гонки, поэтому Спатай и Балтабаева продолжат борьбу в полуфинале.

Решающие заезды с участием казахстанцев состоятся 7 сентября.

Спатай выступает в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров. Он соревнуется в классе KL2 для спортсменов с частичной функцией ног и туловища.

Балтабаева выступает в ва’а-одиночке на аналогичной дистанции. Ее категория VL3 рассчитана на атлетов с полной функцией туловища и частичной функцией ног.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158206-kazahstanskie-kanoisty-kvalificirovalis-v-polufinal-paralimpiady-2024/

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