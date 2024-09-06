Казахстанские каноисты квалифицировались в полуфиналы Паралимпиады-2024

Казахстанцы Бибарыс Спатай и Жаныл Балтабаева начали выступление на летней Паралимпиаде-2024 в гребле на байдарках и каноэ, передает корреспондент NUR.KZ.
В предварительных заездах оба спортсмена заняли пятые позиции. В финал А напрямую вышли только победители каждой гонки, поэтому Спатай и Балтабаева продолжат борьбу в полуфинале.
Решающие заезды с участием казахстанцев состоятся 7 сентября.
Спатай выступает в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров. Он соревнуется в классе KL2 для спортсменов с частичной функцией ног и туловища.
Балтабаева выступает в ва’а-одиночке на аналогичной дистанции. Ее категория VL3 рассчитана на атлетов с полной функцией туловища и частичной функцией ног.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158206-kazahstanskie-kanoisty-kvalificirovalis-v-polufinal-paralimpiady-2024/