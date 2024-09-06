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Казахстанский пловец Сиязбек Далиев вышел в финал Паралимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский пара пловец Сиязбек Далиев
Сиязбек Далиев. Фото: Adam Davy/PA Images via Getty Images

Призер чемпионата мира, казахстанский пловец Сиязбек Далиев пробился в финал Паралимпиады-2024, которую принимает Париж, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсмен стартовал на дистанции 50 метров баттерфляем в классе S5. Это категория для атлетов, которые могут полностью использовать мышцы рук, но не используют мышц ног и туловища, а также имеют проблемы с координацией и могут быть лишены конечностей.

В квалификации Далиев преодолел дистанцию за 36,42 секунды и занял восьмое место в общей таблице. Обладатели восьми лучших результатов пробились в финал, который состоится в вечернюю сессию 6 августа.

В этой дисциплине Далиев занял пятое место на прошлой Паралимпиаде, а также выиграл бронзу чемпионата мира в 2022 году.

На соревнованиях в Париже казахстанец ранее показал десятый результат в плавании на 50 метров на спине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2158185-kazahstanskiy-plovec-siyazbek-daliev-vyshel-v-final-paralimpiady-2024/

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