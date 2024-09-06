Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 6 сентября

Сборная Казахстана уже установила национальный рекорд по числу золотых наград на Паралимпиаде. В пятницу на Играх в Париже за медали поборются еще несколько представителей страны.
Приводим расписание стартов казахстанцев по времени Астаны.
12:45. Пара плавание.
Мужчины, 50 метров баттерфляем. Квалификация.
Категория S5 — спортсмены, которые могут полностью использовать мышцы рук, но не используют мышц ног и туловища, а также имеют проблемы с координацией и могут быть лишены конечностей.
Сиязбек Далиев
Женщины, 50 метров вольным стилем. Квалификация.
Категория S4 — спортсмены с минимальной слабостью рук, которые используют их в плавании, но не могут использовать ноги и туловище.
Зульфия Габидуллина
13:00. Пара дзюдо.
Женщины, до 70 кг.
Категория J2 — спортсмены с нарушением зрения.
Аяла Мереке
Мужчины, до 74 кг.
Категория J1 — спортсмены с полной слепотой.
Ергали Шамей
Женщины, до 57 кг.
Категория J2 — спортсмены с нарушением зрения.
Даяна Федосова
13:10. Пара каноэ.
Мужчины, 200 метров, байдарка-одиночка. Квалификация.
Категория KL2 — спортсмены с частичной функцией ног и туловища.
Бибарыс Спатай
Женщины, 200 метров, ва’а-одиночка. Квалификация.
Категория VL3 — спортсмены с полной функцией туловища и частичной функцией ног.
Жаныл Балтабаева
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2157931-paralimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-6-sentyabrya/