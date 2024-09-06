Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 6 сентября

Сборная Казахстана уже установила национальный рекорд по числу золотых наград на Паралимпиаде. В пятницу на Играх в Париже за медали поборются еще несколько представителей страны.

Приводим расписание стартов казахстанцев по времени Астаны.

12:45. Пара плавание.

Мужчины, 50 метров баттерфляем. Квалификация.

Категория S5 — спортсмены, которые могут полностью использовать мышцы рук, но не используют мышц ног и туловища, а также имеют проблемы с координацией и могут быть лишены конечностей.

Сиязбек Далиев

Женщины, 50 метров вольным стилем. Квалификация.

Категория S4 — спортсмены с минимальной слабостью рук, которые используют их в плавании, но не могут использовать ноги и туловище.

Зульфия Габидуллина

13:00. Пара дзюдо.

Женщины, до 70 кг.

Категория J2 — спортсмены с нарушением зрения.

Аяла Мереке

Мужчины, до 74 кг.

Категория J1 — спортсмены с полной слепотой.

Ергали Шамей

Женщины, до 57 кг.

Категория J2 — спортсмены с нарушением зрения.

Даяна Федосова

13:10. Пара каноэ.

Мужчины, 200 метров, байдарка-одиночка. Квалификация.

Категория KL2 — спортсмены с частичной функцией ног и туловища.

Бибарыс Спатай

Женщины, 200 метров, ва’а-одиночка. Квалификация.

Категория VL3 — спортсмены с полной функцией туловища и частичной функцией ног.

Жаныл Балтабаева

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