Сборная Казахстана по волейболу сидя выиграла последний матч на Паралимпиаде-2024

Мужская сборная Казахстана по волейболу выиграла последний матч на Паралимпиаде-2024 и заняла пятое место в итоговой таблице, передает корреспондент NUR.KZ.

На групповом этапе команда заняла третью позицию из четырех и не попала в полуфинал. В матче за пятое место казахстанцы встретились с бразильцами, которые стали третьими в другом квартете.

Очная встреча команд завершилась в трех сетах. Сборная Казахстана одержала победу со счетом 3:0 (25:19, 25:18, 25:19).

Матч продолжался 1 час 6 минут. Самыми результативными на площадке в составе победителей стали Пердебай Намуратов и Ерлан Битемиров, которые набрали по 11 очков.

Таким образом, национальная команда завершила Игры-2024 на итоговой пятой позиции. Казахстан был представлен на Паралимпиаде в волейболе сидя впервые за 28 лет.

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