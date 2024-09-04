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Первого двукратного чемпиона Паралимпиады в истории Казахстана наградили золотой медалью

Опубликовано:

Пабло Рамирес, Давид Дегтярев, Ян Цзинлан
Пабло Рамирес, Давид Дегтярев, Ян Цзинлан: Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Казахстанскому пауэрлифтеру Давиду Дегтяреву торжественно вручили золотую медаль летних Паралимпийских игр – 2024, которые проходят в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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Напомним, в среду Дегтярев стал лучшим в весовой категории до 54 килограммов. Спортсмену удалось поднять штангу весом 188 килограммов и во второй раз подряд завоевать золотую медаль. Всего в соревновании участвовали 10 атлетов.

Отметим, что Дегтярев является первым в истории Казахстана двукратным чемпионом Паралимпийских игр и одним из трех обладателей золота за всю историю выступлений казахстанских пара атлетов.

Также достижение Дегтярева стало первым чемпионством отечественной сборной на Играх в Париже. На данный момент в активе нашей команды имеется три награды - по одной медали каждой пробы.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2157346-pervogo-dvukratnogo-chempiona-paralimpiady-v-istorii-kazahstana-nagradili-zolotoy-medalyu/

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