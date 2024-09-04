Первого двукратного чемпиона Паралимпиады в истории Казахстана наградили золотой медалью

Казахстанскому пауэрлифтеру Давиду Дегтяреву торжественно вручили золотую медаль летних Паралимпийских игр – 2024, которые проходят в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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Напомним, в среду Дегтярев стал лучшим в весовой категории до 54 килограммов. Спортсмену удалось поднять штангу весом 188 килограммов и во второй раз подряд завоевать золотую медаль. Всего в соревновании участвовали 10 атлетов.

Отметим, что Дегтярев является первым в истории Казахстана двукратным чемпионом Паралимпийских игр и одним из трех обладателей золота за всю историю выступлений казахстанских пара атлетов.

Также достижение Дегтярева стало первым чемпионством отечественной сборной на Играх в Париже. На данный момент в активе нашей команды имеется три награды - по одной медали каждой пробы.

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