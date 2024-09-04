Казахстанец Дастан Мукашбеков выиграл бронзу Паралимпиады-2024

Легкоатлет Дастан Мукашбеков выиграл бронзу Паралимпиады-2024 в толкании ядра и принес сборной Казахстана третью медаль соревнований, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен занял третье место в категории F36 для атлетов с атетозом или атаксией (умеренное поражение).
Мукашбеков в лучшей попытке показал результат 16,00 метра. Он уступил только россиянам Владимиру Свиридову (17,18 — мировой рекорд) и Алану Кокойты (16,27), которые соревновались в нейтральном статусе.
Для 34-летнего Мукашбекова Паралимпиада в Париже стала второй в карьере. На Играх-2020 в Токио он занял шестое место. Казахстанец — победитель последней Азиады, бронзовый призер чемпионата мира.
Медаль Мукашбекова стала для национальной команды третьей на Паралимпиаде-2024. Ранее золото в пауэрлифтинге взял Давид Дегтярев, серебро в пулевой стрельбе — Еркин Габбасов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2157339-kazahstanec-dastan-mukashbekov-vyigral-bronzu-paralimpiady-2024/