Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Медалистка Азиады из Казахстана заняла шестое место на Паралимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанская пара пауэрлифтерша Турсынай Кабыл
Турсынай Кабыл. Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

Казахстанская пауэрлифтерша Турсынай Кабыл не попала на пьедестал своей дебютной Паралимпиады-2024, которую принимает Париж, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Давид Дегтярев стал первым двукратным паралимпийским чемпионом в истории Казахстана

Спортсменка выступает в весовой категории до 45 килограммов. В финале этой дисциплины на Играх в столице Франции принимали участие девять девушек.

Кабыл заняла шестое место. В своей лучшей попытке она подняла штангу весом 95 килограммов.

Для 24-летней казахстанки Паралимпиада в Париже стала дебютной в карьере. К ней спортсменка подошла в статусе вице-чемпионки последних Азиатских пара Игр.

Победу в дисциплине, где стартовала Кабыл, одержала китаянка Го Линлин. Обладательница золота установила новый мировой рекорд — 123 килограмма. Серебро выиграла британка Зои Ньюсон (109), бронзу — турчанка Назмие Муратлы (108).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2157307-medalistka-aziady-iz-kazahstana-zanyala-shestoe-mesto-na-paralimpiade-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie