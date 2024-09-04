Медалистка Азиады из Казахстана заняла шестое место на Паралимпиаде-2024

Казахстанская пауэрлифтерша Турсынай Кабыл не попала на пьедестал своей дебютной Паралимпиады-2024, которую принимает Париж, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсменка выступает в весовой категории до 45 килограммов. В финале этой дисциплины на Играх в столице Франции принимали участие девять девушек.

Кабыл заняла шестое место. В своей лучшей попытке она подняла штангу весом 95 килограммов.

Для 24-летней казахстанки Паралимпиада в Париже стала дебютной в карьере. К ней спортсменка подошла в статусе вице-чемпионки последних Азиатских пара Игр.

Победу в дисциплине, где стартовала Кабыл, одержала китаянка Го Линлин. Обладательница золота установила новый мировой рекорд — 123 килограмма. Серебро выиграла британка Зои Ньюсон (109), бронзу — турчанка Назмие Муратлы (108).

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