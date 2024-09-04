Первая паралимпийская чемпионка в истории Казахстана заняла десятое место на Играх-2024

Казахстанская пловчиха Зульфия Габидуллина не смогла выйти в финал в своей второй дисциплине на летней Паралимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду спортсменка выступила на дистанции 50 метров брассом в классе SB3. В эту категорию входят атлеты с минимальной слабостью рук, которые используют их в плавании, но не могут использовать ноги и туловище.

Габидуллина преодолела дистанцию за 1 минуту 12,07 секунды и заняла десятое место в квалификации. В финал вышли обладательницы восьми лучших результатов.

Казахстанке осталось выступить на Паралимпиаде-2024 только на дистанции 50 метров вольным стилем. В этой дисциплине она становилась чемпионкой мира.

58-летняя Габидуллина — самая возрастная спортсменка в сборной Казахстане на Играх в Париже. В Рио-2016 она стала первой паралимпийской чемпионкой в истории страны.

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