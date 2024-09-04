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Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 4 сентября

Опубликовано:

Казахстанский пара пауэрлифтер Давид Дегтярев
Давид Дегтярев. Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

В среду трое казахстанцев поборются за медали летней Паралимпиады-2024 в Париже. Приводим график стартов отечественных спортсменов по часовому поясу Астаны.

13:40. Пара плавание. Женщины, 50 метров брассом. Квалификация.

Категория SB3 — спортсмены с минимальной слабостью рук, использующие их в плавании. Не могут использовать ноги и туловище.

Зульфия Габидуллина

20:00. Пара пауэрлифтинг. Женщины, вес до 45 кг. Финал.

Турсынай Кабыл

21:34. Пара пауэрлифтинг. Мужчины, вес до 54 кг. Финал.

Давид Дегтярев

22:10. Пара легкая атлетика. Мужчины, толкание ядра. Финал.

Категория F36 — Спортсмены с атетозом или атаксией (умеренное поражение).

Дастан Мукашбеков

23:00. Волейбол сидя. Мужчины, матч за 5-6 места

Казахстан — Бразилия

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2156833-paralimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-4-sentyabrya/

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