Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 4 сентября

В среду трое казахстанцев поборются за медали летней Паралимпиады-2024 в Париже. Приводим график стартов отечественных спортсменов по часовому поясу Астаны.

13:40. Пара плавание. Женщины, 50 метров брассом. Квалификация.

Категория SB3 — спортсмены с минимальной слабостью рук, использующие их в плавании. Не могут использовать ноги и туловище.

Зульфия Габидуллина

20:00. Пара пауэрлифтинг. Женщины, вес до 45 кг. Финал.

Турсынай Кабыл

21:34. Пара пауэрлифтинг. Мужчины, вес до 54 кг. Финал.

Давид Дегтярев

22:10. Пара легкая атлетика. Мужчины, толкание ядра. Финал.

Категория F36 — Спортсмены с атетозом или атаксией (умеренное поражение).

Дастан Мукашбеков

23:00. Волейбол сидя. Мужчины, матч за 5-6 места

Казахстан — Бразилия

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