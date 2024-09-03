Призер Паралимпиады из Казахстана не попал в финал на Играх-2024

Казахстанский пловец Нурдаулет Жумагали не смог выйти в финал в своей первой дисциплине на Паралимпиаде-2024, которую принимает Париж, передает корреспондент NUR.KZ.
Во вторник спортсмен стартовал на дистанции 200 метров комплексным стилем. Он соревнуется в категории S12/S13 для атлетов с нарушением зрения (остаточное зрение).
Жумагали преодолел дистанцию за 2 минуты 20,31 секунды и занял десятое место в квалификации. В финал вышли обладатели восьми лучших результатов.
На Паралимпиаде-2024 казахстанцу еще предстоит выступить на дистанции 100 метров брассом. В этой дисциплине он стал бронзовым призером Игр-2020 в Токио, а также победил на последней Азиаде и взял два серебра чемпионатов мира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2156616-prizer-paralimpiady-iz-kazahstana-ne-popal-v-final-na-igrah-2024/