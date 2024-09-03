Призер чемпионата мира из Казахстана не смог выйти в финал Паралимпиады-2024

Казахстанский пловец Сиязбек Далиев не смог выйти в финал в своей первой дисциплине на летней Паралимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Во вторник спортсмен стартовал на дистанции 50 метров на спине в классе S5. В эту категорию входят спортсмены, которые могут полностью использовать мышцы рук, но не используют мышц ног и туловища, а также имеют проблемы с координацией и могут быть лишены конечностей.

В квалификационном заплыве Далиев преодолел дистанцию за 40,14 секунды. В общей таблице он занял десятое место, тогда как в финал вышли обладатели восьми лучших результатов.

На Паралимпиаде-2024 спортсмену еще предстоит стартовать на 50-метровке баттерфляем. В этой дисциплине он стал призером чемпионата мира в 2022 году.

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