Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 3 сентября

Во вторник на летних Паралимпийских играх в Париже представители Казахстана будут соревноваться в плавании. Приводим расписание стартов по времени Астаны.

13:20. Мужчины, 50 метров на спине. Квалификация.

Категория S5 — спортсмены с полным использованием мышц рук, но без использования мышц ног и туловища. Имеют проблемы с координацией. Возможно отсутствие конечностей.

Сиязбек Далиев (бронзовый призер чемпионата мира и Азиатских пара Игр)

14:00. Мужчины, 200 метров комплексным стилем. Квалификация.

Категория SM13 — спортсмены с нарушением зрения (остаточное зрение).

Нурдаулет Жумагали (бронзовый призер Паралимпиады-2020, двукратный чемпион Азиатских пара Игр, двукратный серебряный призер чемпионата мира)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.