Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 3 сентября

Во вторник на летних Паралимпийских играх в Париже представители Казахстана будут соревноваться в плавании. Приводим расписание стартов по времени Астаны.
13:20. Мужчины, 50 метров на спине. Квалификация.
Категория S5 — спортсмены с полным использованием мышц рук, но без использования мышц ног и туловища. Имеют проблемы с координацией. Возможно отсутствие конечностей.
Сиязбек Далиев (бронзовый призер чемпионата мира и Азиатских пара Игр)
14:00. Мужчины, 200 метров комплексным стилем. Квалификация.
Категория SM13 — спортсмены с нарушением зрения (остаточное зрение).
Нурдаулет Жумагали (бронзовый призер Паралимпиады-2020, двукратный чемпион Азиатских пара Игр, двукратный серебряный призер чемпионата мира)
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2156341-paralimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-3-sentyabrya/