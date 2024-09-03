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Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 3 сентября

Опубликовано:

Казахстанский пара пловец Сиязбек Далиев
Сиязбек Далиев. Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Во вторник на летних Паралимпийских играх в Париже представители Казахстана будут соревноваться в плавании. Приводим расписание стартов по времени Астаны.

13:20. Мужчины, 50 метров на спине. Квалификация.

Категория S5 — спортсмены с полным использованием мышц рук, но без использования мышц ног и туловища. Имеют проблемы с координацией. Возможно отсутствие конечностей. 

Сиязбек Далиев (бронзовый призер чемпионата мира и Азиатских пара Игр)

14:00. Мужчины, 200 метров комплексным стилем. Квалификация.

Категория SM13 — спортсмены с нарушением зрения (остаточное зрение).

Нурдаулет Жумагали (бронзовый призер Паралимпиады-2020, двукратный чемпион Азиатских пара Игр, двукратный серебряный призер чемпионата мира)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2156341-paralimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-3-sentyabrya/

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