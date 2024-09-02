Сборная Казахстана по волейболу сидя сыграет за пятое место на Паралимпиаде-2024

Мужская сборная Казахстана по волейболу сидя проиграла последний матч группового этапа и не смогла выйти в полуфинал Паралимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

В третьем туре группы А команда встретилась с Египтом. Обе сборные ранее одержали по одной победе и в очном противостоянии разыгрывали путевку в плей-офф.

Матч завершился со счетом 3:1 по сетам в пользу египтян (25:21, 25:23, 16:25, 25:18). Встреча продолжалась 1 час 35 минут, а самым результативным на площадке стал казахстанец Пердибай Намуратов, который набрал 26 очков.

Африканская команда благодаря победе заработала шесть баллов и вышла в полуфинал, куда из группы А также попала Босния и Герцеговина.

Сборная Казахстана с тремя очками заняла третью позицию в квартете. Команде предстоит провести матч за пятое место на Играх-2024, где соперником будет Украина или Бразилия.

Напомним, Казахстан впервые представлен на Паралимпиаде в волейболе сидя.

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