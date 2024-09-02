Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 2 сентября

Во второй день осени на Играх в Париже состоится только один старт с участием отечественных спортсменов. Мужская сборная Казахстана по волейболу сидя поборется за выход в полуфинал.
Время начала матча указано по часовому поясу Астаны.
15:00. Волейбол сидя. Мужчины, предварительный раунд, группа А. Третий тур.
Египет — Казахстан
Босния и Герцеговина после двух туров набрала максимальные шесть очков и обеспечила себе выход в полуфинал. У Египта и Казахстана по три балла: победитель их очного матча попадет в плей-офф, проигравший — поспорит за пятое место.
Из группы B в полуфинал досрочно квалифицировались Германия и Иран. Выбыли из борьбы за медали сборные Украины и Бразилии, а также Франция, которая выступает в квартете А.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2155794-paralimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-2-sentyabrya/