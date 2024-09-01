Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Первая паралимпийская чемпионка в истории Казахстана стартовала на Играх-2024

Опубликовано:

Казахстанская пара пловчиха Зульфия Габидуллина
Зульфия Габидуллина. Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

Казахстанская пловчиха Зульфия Габидуллина не смогла выйти в финал Паралимпиады-2024 в Париже в своей первой дисциплине, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье спортсменка стартовала на дистанции 150 метров комплексом (все стили, кроме баттерфляя). Габидуллина выступает в категории SM4 для спортсменов с минимальной слабостью рук, использующих их в плавании, но не использующих ноги и туловище.

Казахстанка преодолела дистанцию за 3 минуты 52,40 секунды. Она заняла последнее десятое место среди участниц двух предварительных заплывов и выбыла из борьбы за медали. В финал попали обладательницы восьми лучших результатов.

Габидуллиной 58 лет. Она самая возрастная спортсменка в составе сборной Казахстана на Играх в Париже.

Кроме того, Габидуллина — первая паралимпийская чемпионка в истории страны. Она выиграла золото в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2155699-pervaya-paralimpiyskaya-chempionka-v-istorii-kazahstana-startovala-na-igrah-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie