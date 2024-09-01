Первая паралимпийская чемпионка в истории Казахстана стартовала на Играх-2024

Казахстанская пловчиха Зульфия Габидуллина не смогла выйти в финал Паралимпиады-2024 в Париже в своей первой дисциплине, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье спортсменка стартовала на дистанции 150 метров комплексом (все стили, кроме баттерфляя). Габидуллина выступает в категории SM4 для спортсменов с минимальной слабостью рук, использующих их в плавании, но не использующих ноги и туловище.

Казахстанка преодолела дистанцию за 3 минуты 52,40 секунды. Она заняла последнее десятое место среди участниц двух предварительных заплывов и выбыла из борьбы за медали. В финал попали обладательницы восьми лучших результатов.

Габидуллиной 58 лет. Она самая возрастная спортсменка в составе сборной Казахстана на Играх в Париже.

Кроме того, Габидуллина — первая паралимпийская чемпионка в истории страны. Она выиграла золото в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

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