Титулованный казахстанский таеквондист с победы стартовал на Паралимпиаде-2024

Двукратный чемпион мира казахстанец Нышан Омирали одержал победу в первом поединке на турнире по таеквондо в рамках Паралимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсмен в 1/8 финала весовой категории свыше 80 килограммов встретился с иракцем Ахмедом Шекхой.

Омирали уступал со счетом 8:11, однако на четвертой минуте поединка его соперник не смог продолжать борьбу. Рефери остановил схватку и зафиксировал победу 31-летнего казахстанца.

В четвертьфинале Омирали встретится с американцем Эваном Меделлом. При победе казахстанец продолжит борьбу за золото, а при поражении получит шанс взять бронзу через утешительный раунд.

За карьеру в пара таеквондо Омирали дважды становился чемпионом мира, взял серебро на последней Азиаде. На прошлых Играх в Токио он занял седьмое место.

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