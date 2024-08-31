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Титулованный казахстанский таеквондист с победы стартовал на Паралимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанский пара таеквондист Нышан Омирали
Нышан Омирали. Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Двукратный чемпион мира казахстанец Нышан Омирали одержал победу в первом поединке на турнире по таеквондо в рамках Паралимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсмен в 1/8 финала весовой категории свыше 80 килограммов встретился с иракцем Ахмедом Шекхой.

Омирали уступал со счетом 8:11, однако на четвертой минуте поединка его соперник не смог продолжать борьбу. Рефери остановил схватку и зафиксировал победу 31-летнего казахстанца.

В четвертьфинале Омирали встретится с американцем Эваном Меделлом. При победе казахстанец продолжит борьбу за золото, а при поражении получит шанс взять бронзу через утешительный раунд.

За карьеру в пара таеквондо Омирали дважды становился чемпионом мира, взял серебро на последней Азиаде. На прошлых Играх в Токио он занял седьмое место.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2155500-titulovannyy-kazahstanskiy-taekvondist-s-pobedy-startoval-na-paralimpiade-2024/

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