Двукратный чемпион мира из Казахстана вышел в четвертьфинал Паралимпиады-2024

Казахстанский таеквондист Нурлан Домбаев с победы стартовал на летней Паралимпиаде-2024 в Париже и вышел в четвертьфинал, передает корреспондент NUR.KZ.
Первым соперником спортсмена в весовой категории до 80 килограммов стал марокканец Рашид Исмаили Алауи — двукратный бронзовый призер чемпионатов мира.
Домбаев одержал победу со счетом 12:7 и продолжит борьбу за медали. В четвертьфинале двукратный чемпион мира и призер Азиатских игр встретится с иранцем Алирезой Бахтом.
При поражении на следующей стадии Домбаев не лишится шансов на медаль, а выступит в утешительном раунде, через который можно побороться за бронзу. На прошлой Паралимпиаде в Токио казахстанский спортсмен занял пятое место.
Напомним, в пара таеквондо на Играх в Париже соревнуются атлеты категории К44, то есть имеющие повреждение одной или двух верхних конечностей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2155497-dvukratnyy-chempion-mira-iz-kazahstana-vyshel-v-chetvertfinal-paralimpiady-2024/