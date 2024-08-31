Двукратный чемпион мира из Казахстана вышел в четвертьфинал Паралимпиады-2024

Казахстанский таеквондист Нурлан Домбаев с победы стартовал на летней Паралимпиаде-2024 в Париже и вышел в четвертьфинал, передает корреспондент NUR.KZ.

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Первым соперником спортсмена в весовой категории до 80 килограммов стал марокканец Рашид Исмаили Алауи — двукратный бронзовый призер чемпионатов мира.

Домбаев одержал победу со счетом 12:7 и продолжит борьбу за медали. В четвертьфинале двукратный чемпион мира и призер Азиатских игр встретится с иранцем Алирезой Бахтом.

При поражении на следующей стадии Домбаев не лишится шансов на медаль, а выступит в утешительном раунде, через который можно побороться за бронзу. На прошлой Паралимпиаде в Токио казахстанский спортсмен занял пятое место.

Напомним, в пара таеквондо на Играх в Париже соревнуются атлеты категории К44, то есть имеющие повреждение одной или двух верхних конечностей.

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