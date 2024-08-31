Пара легкоатлетка из Казахстана заняла пятое место на Играх в Париже

Казахстанская пара легкоатлетка Гульбахыт Кайыржанова стала пятой в финале соревнований по метанию копья на летних Паралимпийских играх – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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Казахстанка показала результат 34.23 метра. Это стало ее личным рекордом, но для завоевания бронзовой медали ей не хватило 2,99 метра. Отметим, что Гульбахыт Кайыржанова выступила в категории F13, где принимают участие спортсмены с нарушением зрения.

Паралимпийской чемпионкой в данной дисциплине стала спортсменка из Китая Юпинг Жао (47.06), чей результат стал новым мировым рекордом. Серебро завоевала россиянка Анна Кулинич-Сорокина с результатом в 38.10 метра.

Третье место заняла представительница Австрии Наталия Эдер (37.22).

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