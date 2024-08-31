Казахстанский стрелок Еркин Габбасов вышел в финал Паралимпийских игр в Париже

Казахстанский пара стрелок Еркин Габбасов успешно выступил в квалификации летних Паралимпийских игр – 2024 в Париже и представит страну в финале соревнований, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Габбасову удалось занять 6-е место в общем зачете квалификации по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров стоя. В общей сложности он набрал 619.5 балла (104.6; 102.6; 102.3; 103.0, 103.8, 103.2 по раундам).

Всего в отборе приняли участие 18 пара спортсменов, из которых в финал вышли только восемь.

40-летний стрелок из Казахстана выступил в категории SH1, в ней принимают участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, способные удерживать оружие без дополнительной опоры.

Финал данных соревнований состоится 31 августа в 15:15.

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