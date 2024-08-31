Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 31 августа

Опубликовано:

Казахстанский пара пулевой стрелок Севда Алиева
Севда Алиева. Фото: Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан

В заключительный день лета выступление на Играх в Париже начнут пятеро представителей республики. Кроме того, второй матч проведет сборная Казахстана по волейболу сидя. Приводим график соревнований.

12:30. Пара пулевая стрельба. Мужчины, пневматическая винтовка, 10 метров, стоя. Квалификация.

Категория SH1 — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, способные удерживать оружие без дополнительной опоры.

Еркин Габбасов

13:00. Пара легкая атлетика. Женщины, метание копья. Финал.

Категория F13 — спортсмены с нарушением зрения.

Гульбахыт Кайыржанова

14:20. Пара таеквондо. Мужчины.

Категория К44 — спортсмены с повреждением одной или двух верхних конечностей.

1/8 финала. Вес до 80 кг

Нурлан Домбаев (Казахстан) — Рашид Исмаили Алауи (Марокко)

1/8 финала. Вес свыше 80 кг

Нышан Омирали (Казахстан) — Ахмед Шекха (Ирак)

Медальные поединки пройдут в вечерней сессии, которая начнется в 20:00.

15:00. Пара пулевая стрельба. Женщины, пневматический пистолет, 10 метров, стоя. Квалификация.

Категория SH1 — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, способные удерживать оружие без дополнительной опоры.

Севда Алиева

17:00. Волейбол сидя. Мужчины, предварительный раунд, группа А.

Казахстан — Босния и Герцеговина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2155408-paralimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-31-avgusta/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie