Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 31 августа

В заключительный день лета выступление на Играх в Париже начнут пятеро представителей республики. Кроме того, второй матч проведет сборная Казахстана по волейболу сидя. Приводим график соревнований.

12:30. Пара пулевая стрельба. Мужчины, пневматическая винтовка, 10 метров, стоя. Квалификация.

Категория SH1 — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, способные удерживать оружие без дополнительной опоры.

Еркин Габбасов

13:00. Пара легкая атлетика. Женщины, метание копья. Финал.

Категория F13 — спортсмены с нарушением зрения.

Гульбахыт Кайыржанова

14:20. Пара таеквондо. Мужчины.

Категория К44 — спортсмены с повреждением одной или двух верхних конечностей.

1/8 финала. Вес до 80 кг

Нурлан Домбаев (Казахстан) — Рашид Исмаили Алауи (Марокко)

1/8 финала. Вес свыше 80 кг

Нышан Омирали (Казахстан) — Ахмед Шекха (Ирак)

Медальные поединки пройдут в вечерней сессии, которая начнется в 20:00.

15:00. Пара пулевая стрельба. Женщины, пневматический пистолет, 10 метров, стоя. Квалификация.

Категория SH1 — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, способные удерживать оружие без дополнительной опоры.

Севда Алиева

17:00. Волейбол сидя. Мужчины, предварительный раунд, группа А.

Казахстан — Босния и Герцеговина

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