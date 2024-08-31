Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 31 августа

В заключительный день лета выступление на Играх в Париже начнут пятеро представителей республики. Кроме того, второй матч проведет сборная Казахстана по волейболу сидя. Приводим график соревнований.
12:30. Пара пулевая стрельба. Мужчины, пневматическая винтовка, 10 метров, стоя. Квалификация.
Категория SH1 — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, способные удерживать оружие без дополнительной опоры.
Еркин Габбасов
13:00. Пара легкая атлетика. Женщины, метание копья. Финал.
Категория F13 — спортсмены с нарушением зрения.
Гульбахыт Кайыржанова
14:20. Пара таеквондо. Мужчины.
Категория К44 — спортсмены с повреждением одной или двух верхних конечностей.
1/8 финала. Вес до 80 кг
Нурлан Домбаев (Казахстан) — Рашид Исмаили Алауи (Марокко)
1/8 финала. Вес свыше 80 кг
Нышан Омирали (Казахстан) — Ахмед Шекха (Ирак)
Медальные поединки пройдут в вечерней сессии, которая начнется в 20:00.
15:00. Пара пулевая стрельба. Женщины, пневматический пистолет, 10 метров, стоя. Квалификация.
Категория SH1 — спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, способные удерживать оружие без дополнительной опоры.
Севда Алиева
17:00. Волейбол сидя. Мужчины, предварительный раунд, группа А.
Казахстан — Босния и Герцеговина
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2155408-paralimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-31-avgusta/