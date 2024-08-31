Таеквондистка Камиля Досмалова уступила в схватке за бронзу Паралимпиады-2024

Камиля Досмалова не смогла попасть на пьедестал Паралимпиады-2024 в таеквондо и принести сборной Казахстана первую медаль Игр в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка начала выступление в весовой категории до 57 килограммов с четвертьфинала. На этой стадии она потерпела поражение, но затем выиграла утешительный поединок и получила шанс побороться за бронзу.
В медальной схватке Досмаловой противостояла Сильвана Фернандес — двукратная чемпионка мира и бронзовый призер прошлой Паралимпиады. Ранее в Париже бразильянка уступила в полуфинале.
Поединок за бронзу завершился уверенной победой Фернандес со счетом 28:3.
Таким образом, 32-летняя Досмалова на второй Паралимпиаде в карьере осталась вне пьедестала. На Играх-2020 в Токио казахстанка заняла девятое место.
Напомним, в таеквондо на Паралимпиаде соревнуются атлеты в категории К44, то есть с повреждениями одной или двух верхних конечностей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2155407-taekvondistka-kamilya-dosmalova-prinesla-sbornoy-kazahstana-pervuyu-medal-paralimpiady-2024/