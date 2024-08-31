Таеквондистка Камиля Досмалова уступила в схватке за бронзу Паралимпиады-2024

Камиля Досмалова не смогла попасть на пьедестал Паралимпиады-2024 в таеквондо и принести сборной Казахстана первую медаль Игр в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка начала выступление в весовой категории до 57 килограммов с четвертьфинала. На этой стадии она потерпела поражение, но затем выиграла утешительный поединок и получила шанс побороться за бронзу.

В медальной схватке Досмаловой противостояла Сильвана Фернандес — двукратная чемпионка мира и бронзовый призер прошлой Паралимпиады. Ранее в Париже бразильянка уступила в полуфинале.

Поединок за бронзу завершился уверенной победой Фернандес со счетом 28:3.

Таким образом, 32-летняя Досмалова на второй Паралимпиаде в карьере осталась вне пьедестала. На Играх-2020 в Токио казахстанка заняла девятое место.

Напомним, в таеквондо на Паралимпиаде соревнуются атлеты в категории К44, то есть с повреждениями одной или двух верхних конечностей.

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