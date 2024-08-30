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Призер чемпионата мира из Казахстана уступила в первом поединке на Паралимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанская пара таеквондистка Камиля Досмалова
Камиля Досмалова. Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Казахстанская таеквондистка Камиля Досмалова с поражения стартовала на летней Паралимпиаде-2024, которую принимает Париж, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступает в весе до 57 килограммов в категории К44 для атлетов с повреждениями одной или двух верхних конечностей.

В четвертьфинале Досмалова встретилась с сербкой Марией Мичев — двукратным призером чемпионатов мира. Казахстанка не набрала ни одного результативного балла и уступила со счетом 0:5.

Несмотря на поражение, призер чемпионата мира и Азиатских игр сохранила шанс на бронзу. 32-летняя Досмалова встретится в утешительном поединке с проигравшей из другого четвертьфинала. При победе казахстанка выступит в схватке за бронзовую медаль.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2155360-prizer-chempionata-mira-iz-kazahstana-ustupila-v-pervom-poedinke-na-paralimpiade-2024/

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