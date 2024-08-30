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Казахстанская бегунья заняла девятое место на Паралимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанская пара легкоатлетка Салтанат Абильхасымкызы
Салтанат Абильхасымкызы. Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

Казахстанка Салтанат Абильхасымкызы не попала на пьедестал летней Паралимпиады-2024 в Париже в спринтерском беге на 100 метров, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступает в пара легкой атлетике в категории T35, которая рассчитана на атлетов с умеренным поражением нижних конечностей.

В финальном забеге Абильхасымкызы заняла последнее девятое место. Она преодолела дистанцию за 16,52 секунды. Аналогичную позицию казахстанка заняла в этой дисциплине на прошлой Паралимпиаде в Токио.

Победу в Париже одержала мировая рекордсменка из Китая Чжоу Ся. Второй стала ее соотечественница Го Цяньцянь, третьей — индийка Прити Пал.

Соревнования Паралимпиады-2024 продлятся до 8 сентября включительно.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2155348-kazahstanskaya-begunya-zanyala-devyatoe-mesto-na-paralimpiade-2024/

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