Казахстанская бегунья заняла девятое место на Паралимпиаде-2024

Казахстанка Салтанат Абильхасымкызы не попала на пьедестал летней Паралимпиады-2024 в Париже в спринтерском беге на 100 метров, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка выступает в пара легкой атлетике в категории T35, которая рассчитана на атлетов с умеренным поражением нижних конечностей.

В финальном забеге Абильхасымкызы заняла последнее девятое место. Она преодолела дистанцию за 16,52 секунды. Аналогичную позицию казахстанка заняла в этой дисциплине на прошлой Паралимпиаде в Токио.

Победу в Париже одержала мировая рекордсменка из Китая Чжоу Ся. Второй стала ее соотечественница Го Цяньцянь, третьей — индийка Прити Пал.

Соревнования Паралимпиады-2024 продлятся до 8 сентября включительно.

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