Паралимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 30 августа

В День Конституции Республики Казахстан на Играх в Париже выступят двое представителей страны. Представляем расписание соревнований с их участием по времени Астаны.

16:15. Пара легкая атлетика. Женщины, бег на 100 метров.

Категория T35 — спортсмены с умеренным поражением нижних конечностей.

Салтанат Абильхасымкызы

16:50. Пара таеквондо. Женщины, вес до 57 кг.

Категория К44 — спортсмены с повреждением одной или двух верхних конечностей.

1/4 финала. Камиля Досмалова (Казахстан) — Джульета Лемуге Моипо (Кения) / Мария Мичев (Сербия)

Медальные поединки пройдут в вечерней сессии, которая начнется в 20:00.

Напомним, соревнования в рамках Паралимпиады-2024 продлятся до 8 сентября включительно.

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