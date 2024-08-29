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Сборная Казахстана по волейболу сидя разгромила Францию в первом матче Паралимпиады-2024

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Мужская сборная Казахстана по волейболу сидя
Сборная Казахстана по волейболу сидя. Фото: Казахстанская федерация пара волейбола

Мужская сборная Казахстана по волейболу сидя с уверенной победы над Францией стартовала на летней Паралимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура группы А. Сборная Казахстана одержала победу со счетом 3:0 по сетам (25:7, 25:20, 25:7).

Матч продолжался 50 минут. Самым результативным на площадке стал Эрик Каскабаев, который набрал 14 очков.

Победа позволила сборной Казахстана заработать три балла и по дополнительным показателям возглавить таблицу группы. Следующий матч команда проведет 31 августа с Боснией и Герцеговиной, которая в первом туре обыграла Египет со счетом 3:1. С африканской сборной казахстанцы встретятся 2 сентября.

По итогам группового этапа две сильнейшие команды двух квартетов выйдут в полуфиналы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2155224-sbornaya-kazahstana-po-voleybolu-sidya-razgromila-franciyu-v-pervom-matche-paralimpiady-2024/

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