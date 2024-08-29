Казахстанская таеквондистка Милана Красавцева лишилась шансов на медаль Паралимпиады-2024

Казахстанка Милана Красавцева завершила выступление в турнире по таеквондо на летней Паралимпиаде-2024 в Париже и не попала на пьедестал, передает корреспондент NUR.KZ.

В утешительном поединке весовой категории до 52 килограммов спортсменка встретилась с египтянкой Сальмой Али Абд аль-Моним Хассан — серебряным призером последнего чемпионата мира.

Красавцева потерпела поражение со счетом 1:8 и лишилась шансов на медаль Паралимпиады-2024. При победе спортсменка выступила бы в поединке за бронзу.

Для 19-летней Красавцевой Игры в Париже стали дебютными в карьере. Она выступила на Паралимпиаде первой из представителей Казахстана.

Напомним, таеквондисты на Играх соревнуются в категории К44, в которую включены атлеты с повреждениями одной или двух верхних конечностей.

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