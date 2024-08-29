Казахстанская таеквондистка Милана Красавцева уступила действующей чемпионке мира на Паралимпиаде-2024

Представительница сборной Казахстана по пара таеквондо Милина Красавцева потерпела поражение в четвертьфинале Паралимпиады-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей спортсменки на этой стадии в дивизионе до 52 килограммов была Джессика Гарсия Кихано — первый номер посева и действующая чемпионка мира. Мексиканка напрямую квалифицировалась в четвертьфинал, тогда как казахстанка пробилась через 1/8 финала.

По итогам упорного поединка Гарсия Кихано одержала победу со счетом 10:8 и продолжит борьбу за золото.

Красавцева даже после поражения сохранила шанс на бронзу. В утешительном поединке она встретится с проигравшей в другом четвертьфинале. При победе 19-летняя казахстанка сойдется в медальной схватке со спортсменкой, которая уступит в одном из полуфиналов.

Напомним, таеквондисты на Паралимпиаде-2024 соревнуются в категории К44, в которую включены атлеты с повреждениями одной или двух верхних конечностей.

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