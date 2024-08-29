Казахстанская таеквондистка Милана Красавцева вышла в четвертьфинал Паралимпиады-2024

19-летняя пара таеквондистка Милана Красавцева первой из сборной Казахстана начала выступление на летних Играх-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка стартовала в весе до 52 килограммов. В пара таеквондо на Играх в столице Франции соревнуются атлеты категории К44 — с повреждениями одной или двух верхних конечностей.

В 1/8 финала Красавцева встретилась с представительницей Доминиканской Республики Элизабет Геральдо Диас, которая заняла пятое место на последнем чемпионате мира.

Основное время схватки завершилось вничью со счетом 8:8. В борьбе за "золотой балл" решающие два очка заработала Красавцева. Таким образом, она одержала победу со счетом 10:8 и вышла в четвертьфинал.

На следующей стадии казахстанка поборется с мексиканкой Джессикой Гарсией Кихано, которая автоматически преодолела первый раунд. Даже при поражении в четвертьфинале Красавцева сможет побороться за бронзу через утешительные поединки.

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