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Макрон официально объявил Паралимпиаду-2024 открытой

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Открытие Паралимпиады-2024 в Париже
Открытие Паралимпиады-2024. Фото: Naomi Baker/Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официально объявил летние Паралимпийские игры 2024 года в Париже открытыми, передает корреспондент NUR.KZ.

В ночь на четверг по казахстанскому времени в столице Франции прошла церемония открытия соревнований. Она состоялась под открытым небом, официальную часть приняла Площадь Согласия.

С приветственным словом выступили руководитель Оргкомитета Париж-2024 Тони Эстанге и глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс. После этого со специальной трибуны Макрон объявил Игры в Париже открытыми.

Напомним, во время парада наций государственный флаг от сборной Казахстана несли Берик Измаганбетов (волейбол сидя) и Севда Алиева (пара пулевая стрельба).

Всего на Паралимпиаде-2024 будет разыграно 549 комплектов медалей в 22 видах спорта. Казахстан представят 44 атлета в 33 дисциплинах. Соревнования завершатся 8 сентября.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2154664-makron-oficialno-obyavil-paralimpiadu-2024-otkrytoy/

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