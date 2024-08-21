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Генсекретаря олимпийского комитета Казахстана отстранили от должности

Опубликовано:

Геннадий Головкин и Жанар Утешева
Геннадий Головкин и Жанар Утешева. Фото: НОК РК

Жанар Утешеву отстранили от должности генерального секретаря Национального олимпийского комитета Казахстана. Ее также хотят исключить из состава исполкома, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК.

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"Полномочия генерального секретаря, предоставленные на основании доверенности, отозваны в соответствии с приказом президента Национального олимпийского комитета Казахстана.

Кроме того, на рассмотрение членов Генеральной Ассамблеи будет вынесен вопрос об исключении Утешевой Жанар из состава исполнительного комитета в качестве генерального секретаря в связи с утратой доверия", - говорится на официальном сайте НОК РК.

Согласно официальной информации на сайте комитета, Утешева Жанар Азыркановна окончила Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности "Журналистика".

С 2013 года - PR-консультант, менеджер Геннадия Головкина.

В спортивной сфере начала работать с 2009 года в качестве пресс-секретаря Управления спорта Астаны.

В 2015 – 2016 годах – руководитель пресс-службы аппарата акима Астана, пресс-секретарь акима Астаны.

С 2016 по 2022 год – руководитель Департамента по коммуникациям Национального Олимпийского комитета РК.

С 2022 по 2023 год – генеральный директор частной коммуникационной компании.

С 26 февраля 2024 года – генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2151480-gensekretarya-olimpiyskogo-komiteta-kazahstana-otstranili-ot-dolzhnosti/

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