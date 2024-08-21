Генсекретаря олимпийского комитета Казахстана отстранили от должности

Жанар Утешеву отстранили от должности генерального секретаря Национального олимпийского комитета Казахстана. Ее также хотят исключить из состава исполкома, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК.
"Полномочия генерального секретаря, предоставленные на основании доверенности, отозваны в соответствии с приказом президента Национального олимпийского комитета Казахстана.
Кроме того, на рассмотрение членов Генеральной Ассамблеи будет вынесен вопрос об исключении Утешевой Жанар из состава исполнительного комитета в качестве генерального секретаря в связи с утратой доверия", - говорится на официальном сайте НОК РК.
Согласно официальной информации на сайте комитета, Утешева Жанар Азыркановна окончила Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности "Журналистика".
С 2013 года - PR-консультант, менеджер Геннадия Головкина.
В спортивной сфере начала работать с 2009 года в качестве пресс-секретаря Управления спорта Астаны.
В 2015 – 2016 годах – руководитель пресс-службы аппарата акима Астана, пресс-секретарь акима Астаны.
С 2016 по 2022 год – руководитель Департамента по коммуникациям Национального Олимпийского комитета РК.
С 2022 по 2023 год – генеральный директор частной коммуникационной компании.
С 26 февраля 2024 года – генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2151480-gensekretarya-olimpiyskogo-komiteta-kazahstana-otstranili-ot-dolzhnosti/