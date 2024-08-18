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Трехкомнатные квартиры подарили олимпийским призерам Демеу Жадраеву и Назым Кызайбай

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Назым Кызайбай и Демеу Жадраев
Назым Кызайбай и Демеу Жадраев. Фото: instagram.com/almobl_jogary_sport/

Олимпийским призерам Назым Кызайбай и Демеу Жадраеву подарили денежные сертификаты и трехкомнатные квартиры, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат области.

В городе Қонаев состоялось чествование призеров Олимпиады в Париже Назым Кызайбай и Демеу Жадраева. Отчет с мероприятия появился на страницах акимата Алматинской области и областной школы высшего спортивного мастерства в Instagram.

Демеу Жадраеву акимат и спонсоры подарили сертификат на 10 млн тенге и трехкомнатную квартиру. Также по два млн тенге и двухкомнатным квартирам подарили первому и действующему тренерам Жадраева.

Назым Кызайбай также получила сертификат на получение трехкомнатной квартиры и денежный сертификат на два млн тенге. Премии также получили спортсмены региона, которые не выиграли медали, но показали высокие результаты в Париже.

Ранее Касым-Жомарт Токаев наградил спортсменов и тренеров после Олимпиады в Париже. Демеу Жадраев удостоился ордена "Парасат", а Назым Кызайбай ордена "Құрмет".

Рнее национальная команда завершила Игры с семью медалями.

Единственное золото взял дзюдоист Елдос Сметов. Серебряные медали выиграли гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского Демеу Жадраев и боксер Нурбек Оралбай. Бронзой отметились дзюдоист Гусман Кыргызбаев, боксер Назым Кызайбай и дуэт Александры Ле и Ислама Сатпаева в пулевой стрельбе.

В итоге сборная Казахстана заняла 43-е место в общем зачете. Более низкая позиция на летней Олимпиаде была у команды только на прошлых Играх. В Токио-2020 казахстанцы с восемью бронзовыми медалями стали 83-ми в общем зачете.

В Министерстве туризма и спорта подвели итоги выступления казахстанской сборной:

"Поздравляю всех спортсменов, которые получили призовые места на таком масштабном мероприятии и порадовали болельщиков. Конечно, у наших спортсменов была возможность добиться еще больших результатов, тем не менее, мы смогли извлечь уроки после Олимпиады в Токио и улучшить наши показатели в Париже. Уверен, что через четыре года мы добьемся еще более высоких результатов на Олимпиаде в США", - сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2150272-trehkomnatnye-kvartiry-podarili-olimpiyskim-prizeram-demeu-zhadraevu-i-nazym-kyzaybay/

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