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Казахстанский борец Алишер Ергали не смог пробиться в схватку за бронзу Олимпиады-2024

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Казахстанский борец Алишер Ергали
Алишер Ергали. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Представитель национальной сборной Казахстана по вольной борьбе Алишер Ергали уступил в утешительном поединке на Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

В схватке в весовой категории до 97 килограммов казахстанцу противостоял двукратный чемпион мира на молодежном уровне представитель Ирана Амирали Азарпира.

Первая половина встречи прошла с полным доминированием иранского борца, который быстро набрал четыре балла. Во втором периоде Азарпира продолжил атаковать и увеличил разрыв в счете. Под занавес схватки казахстанец смог отыграть один балл.

Итоговый счет поединка - 1:6, поражение Алишера Ергали.

Таким образом, сборная Казахстана по вольной борьбе не смогла отметиться завоеванными медалями на Олимпийских играх в Париже.

Среди представителей греко-римского стиля серебряную награду стране принес Демеу Жадраев в весовой категории до 77 килограммов.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147455-kazahstanskiy-volnik-alisher-ergali-ne-smog-probitsya-v-shvatku-za-bronzu-olimpiady-2024/

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