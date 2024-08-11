Казахстанский борец Алишер Ергали не смог пробиться в схватку за бронзу Олимпиады-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по вольной борьбе Алишер Ергали уступил в утешительном поединке на Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
В схватке в весовой категории до 97 килограммов казахстанцу противостоял двукратный чемпион мира на молодежном уровне представитель Ирана Амирали Азарпира.
Первая половина встречи прошла с полным доминированием иранского борца, который быстро набрал четыре балла. Во втором периоде Азарпира продолжил атаковать и увеличил разрыв в счете. Под занавес схватки казахстанец смог отыграть один балл.
Итоговый счет поединка - 1:6, поражение Алишера Ергали.
Таким образом, сборная Казахстана по вольной борьбе не смогла отметиться завоеванными медалями на Олимпийских играх в Париже.
Среди представителей греко-римского стиля серебряную награду стране принес Демеу Жадраев в весовой категории до 77 килограммов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147455-kazahstanskiy-volnik-alisher-ergali-ne-smog-probitsya-v-shvatku-za-bronzu-olimpiady-2024/