Казахстанка Жанна Мамажанова финишировала на 33 месте в марафоне на Олимпиаде-2024

Представительница национальной сборной Казахстана по легкой атлетике Жанна Мамажанова пробежала марафон на Олимпиаде в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсменкам необходимо было преодолеть дистанцию в 42 километра и 195 метров. В соревнованиях приняла участие 91 легкоатлетка со всего мира, но не все из них смогли добраться до финиша.

Мамажанова зафиксировала время 2 часа 30 минут и 51 секунда. С таким результатом она смогла расположиться на 33-м месте.

Чемпионкой в марафоне стала представительница Нидерландов Сифан Хассан. Она финишировала с результатом 2 часа 22 минут и 55 секунд, что стало новым олимпийским рекордом.

Серебряную медаль выиграла эфиопка Тигист Ассефа, бронзу — кенийка Хеллен Обири.

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