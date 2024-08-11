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Казахстанка Жанна Мамажанова финишировала на 33 месте в марафоне на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанская легкоатлетка Жанна Мамажанова
Жанна Мамажанова. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Представительница национальной сборной Казахстана по легкой атлетике Жанна Мамажанова пробежала марафон на Олимпиаде в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсменкам необходимо было преодолеть дистанцию в 42 километра и 195 метров. В соревнованиях приняла участие 91 легкоатлетка со всего мира, но не все из них смогли добраться до финиша.

Мамажанова зафиксировала время 2 часа 30 минут и 51 секунда. С таким результатом она смогла расположиться на 33-м месте.

Чемпионкой в марафоне стала представительница Нидерландов Сифан Хассан. Она финишировала с результатом 2 часа 22 минут и 55 секунд, что стало новым олимпийским рекордом.

Серебряную медаль выиграла эфиопка Тигист Ассефа, бронзу — кенийка Хеллен Обири.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2147448-kazahstanka-zhanna-mamazhanova-finishirovala-na-33-meste-v-marafone-na-olimpiade-2024/

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