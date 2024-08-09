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Сборная Испании по футболу со счетом 5:3 обыграла Францию в финале Олимпиады-2024

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Олимпийская сборная Испании по футболу
Олимпийская сборная Испании по футболу: Carl Recine/Getty Images

Мужская сборная Испании по футболу во второй раз в истории стала победителем летней Олимпиады, обыграв в финальной встрече хозяев турнира сборную Франции, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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Встреча завершилась голевой "перестрелкой" между командами со счетом 5:3 в пользу Испании. Победитель был выявлен в дополнительное время.

Счет в матче открыл полузащитник сборной Франции Энзо Мийо уже на 11-й минуте.

Ответный гол забил нападающий "Барселоны" Фермин Лопес (18), через семь минут футболист оформил дубль и вывел свою команду вперед. На 28-й минуте Алехандро Родригес забил третий гол в ворота французов.

В концовке второго тайма "трехцветные" попытались спасти игру и забили второй гол усилиями Манеса Аклиуша (78), а на 90+3 нападающий команды Жан-Филипп Матета реализовал пенальти.

В дополнительное время Серхио Камельо забил четвертый и пятый мячи в ворота французской сборной (100, 121) и принес своей команде золотые медали Олимпиады-2024.

Напомним, что в олимпийском футбольном турнире участвуют игроки до 23-х лет, свыше этого возраста командам можно заявлять лишь трех спортсменов.

Ранее основная сборная Испании одержала победу на Евро-2024, обыграв в финале англичан со счетом 2:1.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2147139-sbornaya-ispanii-po-futbolu-v-finale-pobedila-franciyu-i-zavoevala-zoloto-olimpiady-v-parizhe/

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