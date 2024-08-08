Казахстанский пятиборец занял предпоследнее место в квалификации на Олимпиаде-2024

Представитель мужской команды Казахстана по пятиборью Сергей Борода-Дудочкин выступил в рамках первого дня соревнований на летних Олимпийских играх – 2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Атлеты стартовали с соревнований по фехтованию. Все 35 спортсменов, принимающих участие в пятиборье на Олимпиаде в Париже, провели поочередные поединки друг с другом. Согласно регламенту 250 очков зарабатывают спортсмены, которым удалось выиграть от 70% дуэлей, то есть порядка 25 поединков.

Казахстанцу же удалось взять верх лишь в 10 дуэлях. Таким образом, Сергей Борода-Дудочкин занял предпоследнее 35-е место в общем зачете по фехтованию. Отечественный пятиборец набрал 175 баллов.

Завтра ему предстоит в полуфинальной стадии группы А по верховой езде, в бонус-раунде фехтования, плавании лазер-ране.

Также добавим, что сегодня в квалификации пятиборья среди женщин стартовала казахстанка Елена Потапенко.

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