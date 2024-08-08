Казахстанская каноистка Мария Бровкова вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024

Казахстанская каноистка Мария Бровкова приняла участие в квалификационном заезде среди одиночек на летних Олимпийских играх – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.
Бровкова выступила в заключительном пятом заезде отборочного раунда, где заняла пятое место из шести с результатом 48.43 секунды. Таким образом, казахстанке удалось выйти в четвертьфинальную стадию олимпийского турнира каноэ-одиночек на дистанции 200 метров.
Каноистки, занявшие места в двойке лучших во всех заездах, автоматически квалифицируются в полуфинал, все остальные выступят в 1/4 финала.
Ранее Мария Бровкова дошла до четвертьфинала в каноэ-двойках на дистанции 500 метров в дуэте с Руфиной Искаковой, где казахстанкам удалось занять лишь последнее место в своей группе.
На данный момент в активе команды Казахстана семь медалей на Олимпиаде в Париже.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146339-kazahstanskaya-kanoistka-mariya-brovkova-vyshla-v-chetvertfinal-olimpiady-2024/