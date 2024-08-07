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"Чувствовал, что мы принесем победу": призеры Олимпиады поделились впечатлениями от побед

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Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Призеры Олимпиады, вернувшиеся сегодня на родину, поделились впечатлениями от прошедших соревнований. Ребят встретили в аэропорту болельщики и родные, передает корреспондент NUR.KZ.

В составе команды, приехавшей сегодня из Парижа - Александра Ле, Ислам Сатпаев, Нариман Курбанов. Представителям СМИ удалось задать несколько вопросов спортсменам и их тренерам.

Отметим, что казахстанские стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле завоевали первые медали в копилку Казахстана.

"Завоевание медали не было удивлением для меня. Перед выступлением я чувствовал, что мы принесем победу Казахстану. Нашей сборной важно усердно работать, двигаться дальше, так как следующая цель - Олимпийские игры, которые пройдут в США в 2028 году. Я ощутил огромное чувство гордости, когда получил медаль", - поделился Ислам.

Ислам Сатпаев
Ислам Сатпаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Александра Ле выиграла бронзовую медаль на летних Олимпийских играх 2024 года в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

"Мы доказали, что казахстанцы не только сильные, но и меткие. В дальнейших планах у меня - улучшить работу, повысить результативность. Меня переполняла гордость, в нас верили и мы сделали то, что хотели. Мы очень скучали по Казахстану, дома победа ощущается приятнее", - признается медалистка.

Серебряный призер Нариман Курбанов принес первую награду в гимнастике и поделился с нами планами на будущее.

Нариман Курбанов
Нариман Курбанов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"У меня сейчас начинается самый пик, для гимнаста моей специализации лучше остаться и добиться золотой медали. Все "вешали" медаль на меня заранее, надежды были большие и я это знал, но я тогда не мог поверить, что это произойдет и до сих пор не верю, что это случилось. Для народа это очень долгожданная медаль, поэтому ее я посвящаю нашему народу", - говорит Нариман.

Хусанжан Курбанов
Хусанжан Курбанов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Тренером Наримана выступает его отец Хусанжан Курбанов. По его мнению, призовое место сына - историческая медаль для всей страны.

"Конечно, хотели золото, но получилось взять серебро, чему тоже рады. Я личный тренер сына, вот уже 21 год веду его. Я очень горжусь им, ведь он мой ученик", - рассказал Хусанжан.

Ольга Довгун
Ольга Довгун. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Тренер сборной Казахстана по пулевой стрельбе Ольга Довгун отметила, что спортсмены отдохнут до сентября и продолжат подготовку к следующим соревнованиям.

"Ребята прошли очень большую подготовку. 82 страны участвовали в пулевой стрельбе, только 19 из них уехали с медалями, и мы оказались в их числе. Очень большая конкуренция в Азиатском континенте, нашу сборную уже знают и побаиваются.

Дальше нам нужно готовиться к Азиатским играм и Чемпионату мира. Всем большое спасибо за поддержку и веру", - поделилась тренер.

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, сборная Казахстана по пулевой стрельбе и спортивной гимнастике приехала в Алматы сегодня утром.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145633-chuvstvoval-chto-my-prinesem-pobedu-prizery-olimpiady-podelilis-vpechatleniyami-ot-pobed/

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