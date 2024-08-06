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Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе принес Кыргызстану первую медаль Олимпиады-2024

Опубликовано:

Кыргызстанский борец Жоламан Шаршенбеков (слева)
Жоламан Шаршенбеков (слева). Фото: PUNIT PARANJPE/AFP via Getty Images

Действующий чемпион мира по греко-римской борьбе кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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В медальной схватке в весовой категории до 60 килограммов спортсмен встретился с победителем утешительного раунда иранцем Мехди Мохсеннеджадом.

Шаршенбеков в первом периоде набрал три балла. Его соперник во второй половине смог отыграть только одно очко. Итоговый счет — 3:1 в пользу чемпиона Азиады-2022.

Для Шаршенбекова это дебютное попадание на пьедестал Олимпиады. Также его медаль стала первой для сборной Кыргызстана на Играх-2024.

Напомним, в 1/8 финала олимпийского турнира в Париже Шаршенбеков выбил из борьбы казахстанца Айдоса Султангали.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145420-dvukratnyy-chempion-mira-po-greko-rimskoy-borbe-prines-kyrgyzstanu-pervuyu-medal-olimpiady-2024/

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