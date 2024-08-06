"Жадраев — герой": олимпийский чемпион Мельниченко — о выходе борца в финал Игр-2024

Главный тренер национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко прокомментировал корреспонденту NUR.KZ выход своего подопечного Демеу Жадраева в финал Олимпиады-2024.

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев одержал победу в полуфинале над азербайджанским спортсменом и вышел в финал Олимпийских игр — 2024.

"Демеу Жадраев — герой, потому что сегодня он провел три поединка и по нарастающей выиграл у одного соперника за другим с явным преимуществом. Показал красивую, зрелищную, качественную борьбу. Я поздравляю всех с его выходом в финал.

Хочется отдельную благодарность сказать в адрес Демеу за то, что он смог в таких сложнейших условиях собраться, сохранить хладнокровие и выступить в этих поединках. Я надеюсь, что ему удастся восстановить силы к завтрашнему дню и воодушевленно выйти на финальный поединок и достойно отбороться.

Не буду говорить, как сложится завтрашний поединок. Пусть победит сильнейший и пусть этот сильнейший будет из Казахстана.

На данный момент пройдено 75 процентов пути. Осталось 25, потому что финальный поединок — такой же, как и первый, и второй, и третий. Японец [Нао Кусака] сильный, и когда два сильных борца встречаются в финале Олимпиады, то всех ожидает хорошее зрелище", - поделился олимпийский чемпион.

Финальный поединок в весовой категории до 77 килограммов пройдет уже завтра в 22:30 по казахстанскому времени.

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