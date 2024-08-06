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Сборная Франции по футболу встретится с Испанией в финале домашней Олимпиады

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Олимпийская сборная Франции по футболу
Олимпийская сборная Франции по футболу: Claudio Villa/Getty Images

Во вторник завершились матчи полуфинальной стадии футбольного турнира в рамках летних Олимпийских игр – 2024, которые проходят Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

В первой встрече 1/2 финала сборная Марокко со счетом 1:2 уступила Испании.

Первый гол в матче забил вингер африканцев Суфиан Рахими, успешно реализовавший 11-метровый удар на 37-й минуте.

Испанцы ответили голом футболиста "Барселоны" Фермина Лопеса (66-я минута) и защитника "Севильи" Хуана Луиса Санчеса за пять минут до окончания основного времени игры.

Во втором полуфинальном матче сборная Франции в дополнительное время обыграла Египет со счетом 3:1.

В первом тайме команды не смогли открыть счет. Первый мяч в этой встрече был забит на 62-й минуте игроком египетской сборной Махмудом Сабером (62).

Французов от фиаско спас дубль Жана-Филиппа Матета (83, 99) и гол Майкла Олиса на 108-й минуте.

Матч за бронзовые медали между сборными Египта и Марокко запланирован на 8 августа в 18:00.

Финал олимпийского футбольного турнира между Францией и Испанией состоится 9 августа в 21:00.

Время старта обоих матчей указано по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2144917-sbornaya-francii-po-futbolu-vstretitsya-s-ispaniey-v-finale-domashney-olimpiady/

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