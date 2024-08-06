Дюплантис в девятый раз побил мировой рекорд и стал двукратным олимпийским чемпионом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис обновил собственный мировой рекорд и выиграл летнюю Олимпиаду-2024 в прыжках с шестом, передает корреспондент NUR.KZ.
Финал мужского турнира состоялся в ночь на вторник по казахстанскому времени. Дюплантис с первой попытки взял высоты 5.70, 5.85, 5.95 и 6.00 метров, что позволило ему стать двукратным олимпийским чемпионом. Ранее швед победил на Играх-2020 в Токио.
После этого Дюплантис попросил установить планку на высоту 6.25 метра. Это на сантиметр больше мирового рекорда, который он установил в апреле нынешнего года.
С третьей попытки 24-летний швед покорил планку и обновил историческое достижение. Дюплантис в девятый раз побил мировой рекорд в мужских прыжках с шестом.
Серебро Олимпиады-2024 в этой дисциплине выиграл американец Сэм Кендрикс (5.95), бронзу — грек Эммануил Каралис (5.90).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144913-dyuplantis-v-devyatyy-raz-pobil-mirovoy-rekord-i-stal-dvukratnym-olimpiyskim-chempionom/