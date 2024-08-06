Дюплантис в девятый раз побил мировой рекорд и стал двукратным олимпийским чемпионом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис обновил собственный мировой рекорд и выиграл летнюю Олимпиаду-2024 в прыжках с шестом, передает корреспондент NUR.KZ.

Финал мужского турнира состоялся в ночь на вторник по казахстанскому времени. Дюплантис с первой попытки взял высоты 5.70, 5.85, 5.95 и 6.00 метров, что позволило ему стать двукратным олимпийским чемпионом. Ранее швед победил на Играх-2020 в Токио.

После этого Дюплантис попросил установить планку на высоту 6.25 метра. Это на сантиметр больше мирового рекорда, который он установил в апреле нынешнего года.

С третьей попытки 24-летний швед покорил планку и обновил историческое достижение. Дюплантис в девятый раз побил мировой рекорд в мужских прыжках с шестом.

Серебро Олимпиады-2024 в этой дисциплине выиграл американец Сэм Кендрикс (5.95), бронзу — грек Эммануил Каралис (5.90).

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