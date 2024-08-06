Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дюплантис в девятый раз побил мировой рекорд и стал двукратным олимпийским чемпионом

Опубликовано:

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис
Арман Дюплантис. Фото: Patrick Smith/Getty Images

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис обновил собственный мировой рекорд и выиграл летнюю Олимпиаду-2024 в прыжках с шестом, передает корреспондент NUR.KZ.

Финал мужского турнира состоялся в ночь на вторник по казахстанскому времени. Дюплантис с первой попытки взял высоты 5.70, 5.85, 5.95 и 6.00 метров, что позволило ему стать двукратным олимпийским чемпионом. Ранее швед победил на Играх-2020 в Токио.

После этого Дюплантис попросил установить планку на высоту 6.25 метра. Это на сантиметр больше мирового рекорда, который он установил в апреле нынешнего года.

С третьей попытки 24-летний швед покорил планку и обновил историческое достижение. Дюплантис в девятый раз побил мировой рекорд в мужских прыжках с шестом.

Серебро Олимпиады-2024 в этой дисциплине выиграл американец Сэм Кендрикс (5.95), бронзу — грек Эммануил Каралис (5.90).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144913-dyuplantis-v-devyatyy-raz-pobil-mirovoy-rekord-i-stal-dvukratnym-olimpiyskim-chempionom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie