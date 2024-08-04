Казахстанка Асем Орынбай не смогла выйти в финал Олимпиады-2024

Представительница Казахстана в стендовой стрельбе Асем Орынбай не смогла квалифицироваться в финал летних Олимпийских игр — 2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье Орынбай выступила во втором квалификационном этапе и боролась за выход в финал индивидуального скита среди женщин.

Напомним, в первый день турнира казахстанка заняла 23-е место. Во второй день она приняла участие в четвертом и пятом раундах, где ей удалось набрать 24 и 25 очков соответственно.

В общей сложности девушка-стрелок из Казахстана набрала 116 баллов и заняла 18-ю строчку в квалификации, однако этого оказалось недостаточно для борьбы за олимпийские медали, поскольку в заключительный этап выходят спортсменки, занявшие место в шестерке лучших.

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