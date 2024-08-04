Чемпионка мира из Казахстана вышла в финал Олимпиады-2024 в легкой атлетике

Представительница сборной Казахстана по легкой атлетике Нора Джеруто успешно прошла предварительную стадию на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Казахстанский легкоатлет Давид Ефремов не смог напрямую выйти в полуфинал Олимпиады-2024

Спортсменка заявлена на Игры только в беге на 3000 метров с препятствиями. В воскресенье в этой дисциплине у женщин прошел предварительный этап. В финал вышли топ-5 легкоатлеток из каждого забега.

Джеруто преодолела дистанцию за 9 минут 16,46 секунды и заняла пятое место, для определения ее позиции потребовался фотофиниш. Таким образом, первая чемпионка мира по легкой атлетике в истории Казахстана пробилась в финал.

Еще одна представительница республики Дэйзи Джепкемей в другом забеге заняла десятое место и выбыла из борьбы за медали. В дальнейшем на Олимпиаде-2024 она также выступит в беге на 10000 метров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.