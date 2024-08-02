Казахстанские шпажисты выбыли из борьбы за медали командного турнира на Олимпиаде-2024

Национальная сборная Казахстана по фехтованию на шпаге на стадии четвертьфинала уступила команде Венгрии на Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент NUR.KZ

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Казахстанская команда, которая имеет четвертый номер посева, в составе Руслана Курбанова, Эльмира Алимжанова, Вадима Шарлаимова и Ерлика Сертая проводила первую схватку против сборной Венгрии (пятый номер посева). По регламенту командная встреча включает в себя девять схваток, в которых шпажисты сменяют друг друга.

Казахстанцы уступили в семи из девяти поединков. По одной схватке выиграли Курбанов и Алимжанов. Сертай провел встречу в запасе.

Итоговый счет — 45:30 в пользу сборной Венгрии, которая продолжат борьбу за медали. В составе победителей выступили такие имениты фехтовальщики, как серебряный призер Олимпиады-2020 и чемпион мира Гергей Шиклоши и еще один триумфатор мирового первенства Мате Тамаш Коч.

Казахстанские шпажисты продолжат выступление, но уже в схватках за 5-8 места. Их следующим соперником будет сборная Египта.

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