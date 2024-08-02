Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 2 августа

В седьмой день главного старта четырехлетия казахстанские атлеты выступят в семи видах спорта. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание их выступлений по времени Астаны.
10:30. Стендовая стрельба. Трап, квалификация (мужчины)
Эдуард Ещенко.
11:15. Легкая атлетика. Прыжки в высоту, квалификация (женщины)
Надежда Дубовицкая и Елизавета Матвеева.
13:30. Дзюдо. 1/16 финала (женщины)
Камила Берликаш — Адиясурен Амарсайхан (Монголия). Свыше 78 кг.
14:00. Плавание. 100 метров баттерфляем, квалификация (мужчины)
Адильбек Мусин.
16:30. Фехтование. Командная шпага (мужчины)
Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов.
Финалы назначены на 22:30.
20:20 Бокс. 1/4 финала (мужчины)
Нурбек Оралбай – Мурад Аллахвердиев (Азербайджан). До 80 кг.
21:00. Прыжки на батуте. Квалификация (мужчины)
Данил Мусабаев.
Финал в этом виде назначен на 22:50.
23:30. Бокс. 1/8 финала (женщины)
Карина Ибрагимова – Эшлионн Лосада Мотта (Пуэрто-Рико). До 57 кг.
00:52. Бокс. 1/4 финала (мужчины)
Сакен Бибосынов – Хасанбой Дусматов (Узбекистан). До 51 кг.
Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:
12:30. Пулевая стрельба. Винтовка 50 м, 3 положения (женщины)
13:40. Академическая гребля. Двойки (мужчины)
13:50. Академическая гребля. Двойки (женщины)
14:00. Академическая гребля. Двойки парные (мужчины)
14:15. Академическая гребля. Двойки парные (женщины)
15:00. Теннис. Смешанные пары, матч за бронзу
16:10. Парусный спорт. Скиф (мужчины)
16:30. Теннис. Одиночный разряд, матч за бронзу (женщины)
16:50. Прыжки на батуте. Финал (женщины)
17:00. Конный спорт. Командный конкур
17:00. Парусный спорт. Виндсерфинг (женщины)
17:20. Парусный спорт. Виндсерфинг (мужчины)
18:00. Бадминтон. Смешанные пары, матч за бронзу и финал
19:40. Стрельба из лука. Смешанные команды, матч за бронзу и финал
22:00. Теннис. Смешанные пары, финал
23:30. Плавание. 50 м вольным стилем (мужчины)
23:36. Плавание. 200 м на спине (женщины)
23:43. Плавание. 200 м комплексом (мужчины)
00:20. Легкая атлетика. 10000 м (мужчины)
00:35. Велоспорт. BMX-гонки (мужчины)
00:50. Велоспорт. BMX-гонки (женщины)
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2143426-olimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-2-avgusta/