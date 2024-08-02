Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 2 августа

В седьмой день главного старта четырехлетия казахстанские атлеты выступят в семи видах спорта. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание их выступлений по времени Астаны.

10:30. Стендовая стрельба. Трап, квалификация (мужчины)

Эдуард Ещенко.

11:15. Легкая атлетика. Прыжки в высоту, квалификация (женщины)

Надежда Дубовицкая и Елизавета Матвеева.

13:30. Дзюдо. 1/16 финала (женщины)

Камила Берликаш — Адиясурен Амарсайхан (Монголия). Свыше 78 кг.

14:00. Плавание. 100 метров баттерфляем, квалификация (мужчины)

Адильбек Мусин.

16:30. Фехтование. Командная шпага (мужчины)

Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов.

Финалы назначены на 22:30.

20:20 Бокс. 1/4 финала (мужчины)

Нурбек Оралбай – Мурад Аллахвердиев (Азербайджан). До 80 кг.

21:00. Прыжки на батуте. Квалификация (мужчины)

Данил Мусабаев.

Финал в этом виде назначен на 22:50.

23:30. Бокс. 1/8 финала (женщины)

Карина Ибрагимова – Эшлионн Лосада Мотта (Пуэрто-Рико). До 57 кг.

00:52. Бокс. 1/4 финала (мужчины)

Сакен Бибосынов – Хасанбой Дусматов (Узбекистан). До 51 кг.

Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:

12:30. Пулевая стрельба. Винтовка 50 м, 3 положения (женщины)

13:40. Академическая гребля. Двойки (мужчины)

13:50. Академическая гребля. Двойки (женщины)

14:00. Академическая гребля. Двойки парные (мужчины)

14:15. Академическая гребля. Двойки парные (женщины)

15:00. Теннис. Смешанные пары, матч за бронзу

16:10. Парусный спорт. Скиф (мужчины)

16:30. Теннис. Одиночный разряд, матч за бронзу (женщины)

16:50. Прыжки на батуте. Финал (женщины)

17:00. Конный спорт. Командный конкур

17:00. Парусный спорт. Виндсерфинг (женщины)

17:20. Парусный спорт. Виндсерфинг (мужчины)

18:00. Бадминтон. Смешанные пары, матч за бронзу и финал

19:40. Стрельба из лука. Смешанные команды, матч за бронзу и финал

22:00. Теннис. Смешанные пары, финал

23:30. Плавание. 50 м вольным стилем (мужчины)

23:36. Плавание. 200 м на спине (женщины)

23:43. Плавание. 200 м комплексом (мужчины)

00:20. Легкая атлетика. 10000 м (мужчины)

00:35. Велоспорт. BMX-гонки (мужчины)

00:50. Велоспорт. BMX-гонки (женщины)

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