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Казахстанский дзюдоист с победы стартовал на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанский дзюдоист Нурлыхан Шархан
Нурлыхан Шархан. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Нурлыхан Шархан одержал победу в первом круге Олимпийских игр в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперником казахстанца в схватке на стадии 1/16 финала в весовой категории до 100 килограммов был двукратный чемпион Европы и призер чемпионатов мира Тома Никифоров из Бельгии.

Оппонент Шархана получил три предупреждения в ходе поединка (сидо). Таким образом, автоматически победу присудили казахстанскому дзюдоисту. Шархан вышел в 1/8 финала олимпийских соревнований, где встретится с узбекистанцем Музаффарбеком Туробоевым.

На данный момент у казахстанской команды по дзюдо две медали - золото Елдоса Сметова (60 кг) и бронза Гусмана Кыргызбаева.

Завтра на парижский татами выйдет еще представительница Казахстана Камила Берликаш. Спортсменка выступает в весе до 78 килограммов.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2143072-kazahstanskiy-dzyudoist-s-pobedy-startoval-na-olimpiade-2024/

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