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"Допустил грубую ошибку": Милад Карими подвел итоги выступления в финале Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский гимнаст Милад Карими
Милад Карими. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский гимнаст Милад Карими, занявший последнее место в финальных соревнованиях Олимпиады-2024 в многоборье, рассказал корреспонденту NUR.KZ, что помешало ему успешно выступить.

Суммарно Карими набрал 76,065 балла и замкнул таблицу финала в многоборье. На прошлой Олимпиаде в Токио в этой дисциплине он расположился на десять строчек выше и стал 14-м.

"Я начал с самого слабого своего снаряда. Вроде начал вкатываться. Потом на перекладине допустил грубую ошибку. Дальше борьбы уже не было, так как любая ошибка в многоборье - это сразу минус пьедестал. К сожалению, на последнем снаряде я не смог сделать всю свою программу, поэтому такая маленькая оценка. У меня уже начало сводить руки. Слава Богу, жив здоров. Буду настраиваться на вольные упражнения. Свой вид, то есть там, где я могу конкурировать", - поделился после выступления спортсмен.

Напомним, Милад Карими выступит также в финале в вольных упражнениях на Олимпиаде-2024 3 августа. В этой дисциплине он является бронзовым призером чемпионата мир 2023 года.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2142804-dopustil-grubuyu-oshibku-milad-karimi-podvel-itogi-vystupleniya-v-finale-olimpiady-2024/

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