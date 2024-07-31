Чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан сенсационно проиграл первый бой на Олимпиаде-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан уступил на старте Олимпийских игр в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.
Действующий чемпион мира из Казахстана в весовой категории до 57 килограммов проводил поединок 1/8 финала против серебряного призера чемпионата Европы испанца Хосе Кильеса Бротонса.
Первый раунд Сабырхан проиграл со счетом 1:4. Во второй трехминутке казахстанский боксер уступил на карточках всех судей — 0:5. В заключительном раунде казахстанец прессинговал испанца, однако вновь проиграл — 2:3.
Итоговую победу раздельным решением судей одержал Кильес Бротонс — 4:1.
Ранее в четвертьфинал олимпийского турнира по боксу от Казахстана пробились Нурбек и Айбек Оралбай, Сакен Бибосынов и Мухаммедсабыр Базарабайулы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2142531-chempion-mira-mahmud-sabyrhan-proigral-na-olimpiade-2024-polse-pervogo-poedinka/