Чемпион мира по боксу Махмуд Сабырхан сенсационно проиграл первый бой на Олимпиаде-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан уступил на старте Олимпийских игр в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Действующий чемпион мира из Казахстана в весовой категории до 57 килограммов проводил поединок 1/8 финала против серебряного призера чемпионата Европы испанца Хосе Кильеса Бротонса.

Первый раунд Сабырхан проиграл со счетом 1:4. Во второй трехминутке казахстанский боксер уступил на карточках всех судей — 0:5. В заключительном раунде казахстанец прессинговал испанца, однако вновь проиграл — 2:3.

Итоговую победу раздельным решением судей одержал Кильес Бротонс — 4:1.

Ранее в четвертьфинал олимпийского турнира по боксу от Казахстана пробились Нурбек и Айбек Оралбай, Сакен Бибосынов и Мухаммедсабыр Базарабайулы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.